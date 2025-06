Neînțelegeri înainte de consultările de la Cotroceni/Cu ce măsură, susținută de Bolojan, n-ar fi de acord Nicușor Dan (surse)

16:50

Producția industrială a înregistrat o scădere de 8,4% ca serie brută în aprilie 2025 față de luna precedentă și de 9,6% față de aceeași lună a anului trecut, a anunțat Institutul Național de Statistică. Nici în statele Uniunii Europene lucrurile nu stau mai bine, astfel că, raportat la aprilie 2024, cele mai alarmante scăderi s-au […]