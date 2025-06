11 greșeli subtile care ne sabotează sănătatea zilnic – fără să ne dăm seama

19:10

Spațiul Schengen devine tot mai mic, după ce mai multe state din UE au anunțat introducerea controalelor la granițe. "Minunea" intrării României în Schengen nu a durat foarte mult, dat fiind că încă de la începutul acestui an au existat țări din Uniunea Europeană care au introdus, deja, verificările la graniță. Transportatorii români se plâng […]