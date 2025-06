Accident grav în județul Botoșani. A fost implicată și o ambulanță: doi morți și patru răniți

16:30

Cu o zi înainte ca social-democrații să ajungă să stea față în față cu Nicușor Dan, în cadrul consultărilor pe care președintele le-a convocat – cu partidele parlamentare, în vederea desemnării unui candidat la funcția de premier – vin precizări de ultimă oră de la nivelul PSD. Așa s-a aflat că, vineri și sâmbătă, social-democrații […] The post Se anunță ședințe decisive la PSD. Manole: „În privința funcțiilor de ministru va fi o competiție internă” first appeared on Ziarul National.