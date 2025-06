Misiune dificilă pentru europeni: discuții nucleare cu Iranul

12:30

„Poftiți pe la noi" nu e emisiune. E un manual complet de cum să faci televiziune proastă, cu buget decent și bun-simț zero. De fapt, e doar încă un simptom al bolii cronice numite „divertisment românesc", în care totul se reduce la cât de penibil poți deveni în fața camerelor pentru o oră de audiență. […]