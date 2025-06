Reparații pe un nou drum județean din Cluj

14:40

Între 13 și 15 iunie, Strada Potaissa devine, pentru al nouălea an consecutiv, „Piața de flori altfel", un eveniment urban care celebrează natura, comunitatea și bucuria momentelor simple. Evenimentul va fi deschis zilnic între orele 10:00 și 23:00, iar accesul este gratuit. Ca în fiecare an, atmosfera va fi completată de muzică live, susținută de