Solstițiul de vară 2025: Ce semnifică și ce tradiții sunt legate de Ziua Soarelui

Primăria municipiului Cluj-Napoca readuce concertele de fanfară în foișorul din Parcul Central „Simion Bărnuțiu", din luna iulie. Consilierii locali au aprobat, în ședința de vineri, 13 iunie, alocarea sumei de 60.000 de lei de la bugetul local pe 2025 pentru organizarea de concertelor în aer liber în Parcul Central. Spectacolele vor avea loc în fiecare […]