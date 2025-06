Amănunte cruciale despre Dennis Politic! Decizia luată de cei de la FCSB după 11 zile de la transfer

08:50

Se spune că "principalul adversar al unui pilot de Formula 1 este chiar coechipierul". După zece curse clasice și două de sprint disputate, am vrut să vedem care dintre piloți s-a impus mai clar în fața colegului de echipă. În paranteze am trecut rezultatele din cursele de sprint. 1. McLaren Calificări Piastri – Norris 6-4 […]