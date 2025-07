Ce lovitură pentru FCSB: Ionuț Cercel are ruptură musculară

20:10

Atacantul român Florinel Coman nu mai este jucătorul lui Cagliari, a anunţat luni clubul din Serie A. Florinel Coman a ajuns la Cagliari sub formă de împrumut, de la echipa qatariană Al-Gharafa la începutul lui februarie. Gruparea sardă indica atunci că a achiziţionat "drepturile sportive ale fotbalistului Florinel Coman" până la finalul sezonului 2024/25. Acum, […]