Dennis Politic a marcat primul gol pentru FCSB! Execuţie perfectă de la marginea careului

O veste cutremurătoare a lovit în urmă cu puţin timp fotbalul românesc. David Oprescu, jucătorul de 26 de ani legitimat la CSM Slatina din 2019, a murit după ce acum trei luni a fost diagnosticat cu meningită. Tânărul sportiv nu mai evoluase într-un meci oficial din mai 2024. David Oprescu, jucător din liga a doua, […]