Dinamo a oficializat cel mai nou transfer al verii. Din Liga a 3-a direct în echipa lui Zeljko Kopic

09:10

Yulia Putintseva, numărul 33 mondial, a cerut ca un spectator să fie evacuat în timpul meciului său din primul tur de la Wimbledon. La începutul meciului cu Amanda Anisimova de pe terenul 15, jucătoarea în vârstă de 30 de ani s-a plâns direct arbitrului de un spectator, pe care l-a descris drept „nebun” şi „periculos”. […] The post Yulia Putintseva a cerut evacuarea unui spectator la Wimbledon: “Poate are un cuţit”. A pierdut meciul cu 0-6, 0-6 appeared first on Antena Sport.