Cea mai mare surpriză de până acum de la Wimbledon. Coco Gauff, campioana de la Roland Garros, OUT din primul tur

Atacantul Kylian Mbappe este aproape de debutul său la Cupa Mondială a Cluburilor, după ce antrenorul Xabi Alonso a declarat că starul francez are "şanse mari" să joace în meciul din optimile de finală în care Real Madrid primeşte replica lui Juventus, prevăzut marţi la Miami, scrie AFP. "Kylian este bine acum şi vorbim în […]