Disponibilizări doar din pix la Senatul condus de Bolojan

16:00

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenţia contribuabililor asupra apariţiei unui site fraudulos, cu o interfaţă similară celei oficiale, care are ca scop colectarea ilegală de date personale ale utilizatorilor: „Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) atrage atenţia contribuabililor asupra apariţiei unui site fraudulos, cu o interfaţă similară celei oficiale, care are ca scop [...] The post Atenție, români! Un site fals pretinde că e ANAF first appeared on IasiTV Life.