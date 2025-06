Aviz favorabil pentru proiectul de lege care o poate aduce pe Steaua în Liga 1. Urmează doi paşi importanţi

22:10

Paul Pogba a fost acum ceva timp în mijlocul unui scandal de dopaj, după ce a primit în septembrie 2023 o suspendare de patru ani, ca ulterior pedeapsa să i se reducă la un an şi jumătate în octombrie 2024. Mijlocaşul francez era jucătorul lui Juventus în acea perioadă, club înspre care a ţinut să […]