Adrian Mutu, verdict despre şansele României de a se califica la Campionatul Mondial: “Trebuie să ne prezentăm mult mai bine”

19:30

Jucătorul danez Holger Rune a lansat luni un magazin virtual unde a pus la vânzare echipament utilizat la meciuri sau la antrenamente. Inclusiv rachete vechi şi sparte, la preţul de cinci mii de euro bucata. Holger Rune (22 de ani) a demonstrat că are stofă de afacerist: a găsit o modalitate profitabilă de a recicla […]