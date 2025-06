Fanii s-au bucurat de semifinala României U19, de la EURO 2025

10:10

Radu Drăguşin este accidentat de luni bune, dar speră să revină odată cu startul noului sezon din Premier League. Fundaşului central al naţionalei României îi va fi şi mai greu să se impună la Tottenham. Asta pentru că Spurs se întâreşte serios. Londonezii tocmai au adus încă un fudaş central. Un noul concurent pe post […]