Alvaro Morata, ameninţat cu moartea de un băiat de 19 ani. Tânărul a fost arestat

09:00

FIA a avut și are două obiective principale în F1: 1. Nivelarea performanțelor cu ajutorul unor soluții tehnice și financiare (plafonarea bugetului ), 2. Creșterea incertitudinii rezultatelor sportive. În 2026, regulamentele se schimbă drastic Dacă ar fi să simplificăm la maximum modificările de regulament care vor intra în vigoare de la anul, iată-le: 1. mașinile […] The post F1 își aruncă singură banane pe traseu. Analiza lui Adrian Georgescu despre schimbările din Formula 1 appeared first on Antena Sport.