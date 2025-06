“Se vede America?” Victor Piţurcă a dat răspunsul. Ce a spus despre şansele României de calificare la Mondial

15:50

Organizatorii turneului de tenis de Mare Șlem de la Wimbledon vor să-l onoreze pe Sir Andy Murray cu o statuie la All England Club. Murray (38 ani), câștigător al trofeului la Wimbledon în 2013 și 2016, s-a retras din tenis anul trecut și va fi implicat în proiectarea sculpturii. Andy Murray va avea o statuie