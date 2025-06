Fanii s-au bucurat de semifinala României U19, de la EURO 2025

13:30

Adrian Mutu a oferit un verdict despre şansele României de a se califica la Campionatul Mondial de anul viitor, care va fi live în Universul Antena. Fostul internaţional are încredere că “tricolorii” pot obţine biletele pentru turneul final de anul viitor. România a suferit două înfrângeri în grupa preliminară, cu Bosnia şi cu Austria. Naţionala […] The post Adrian Mutu, verdict despre şansele României de a se califica la Campionatul Mondial: “Trebuie să ne prezentăm mult mai bine” appeared first on Antena Sport.