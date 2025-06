Sorin Cârţu e categoric! Ce spune despre revenirea echipelor departamentale în Liga 1: “Ăla nu e profesionism”

20:30

Patru românce se luptă pentru accederea pe tabloul principal de la Wimbledon, acolo unde sunt deja calificate deja Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse, Anca Todoni, Irina Begu și Sorana Cîrstea. În ziua de marţi, toate tenismenele din România care sunt angrenate în calificări vor evolua în primul tur. Turneul de la Wimbledon va începe pe 30 […]