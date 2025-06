Karlo Muhar a dezvăluit motivul pentru care a revenit la CFR Cluj! Mesajul transmis de mijlocaș

10:50

Cosmin Olăroiu a oferit o reacţie fermă, după ce Cristi Chivu a preluat-o pe Inter. “Oli” are mare încredere că fostul internaţional va avea succes pe banca nerazzurrilor. Cosmin Olăroiu, în prezent selecţionerul Emiratelor Arabe Unite, a dezvăluit că FRF ar fi trebuit să rişte şi să-l aducă pe Cristi Chivu pe banca naţionalei, după […] The post Cosmin Olăroiu, verdict după ce Cristi Chivu a preluat-o pe Inter. Marele atu anunţat: “Va avea un cuvânt de spus” appeared first on Antena Sport.