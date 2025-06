Mesajul postat de Cristi Săpunaru, în ziua în care Rapid a aniversat 102 ani de existență

08:50

Henrikh Mkhitaryan şi-a reafirmat dorinţa de a-şi încheia ultimul an de contract înainte de a se retrage de la clubul pentru care evoluează, Inter Milano. El a respins cu fermitate ipoteza unei plecări în Arabia Saudită. Luni, într-un interviu acordat ziarului italian La Repubblica, Mkhitaryan a promis: „După Inter, mă voi opri. Nu vreau să-mi […]