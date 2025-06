“Trebuie să ne dea o masă”. Cristi Chivu, pus pe glume după calificarea în optimile Mondialului Cluburilor

13:50

Rafael Nadal a oferit declaraţii ferme despre viitorul său, la aproape un an de la retragere. Spaniolul a dezvăluit că s-a adaptat rapid la noua sa viaţă, departe de terenurile de tenis şi de ritmul competiţiei în care a fost cufundat timp de peste două decenii, concentrându-se pe noi activităţi din viaţa de zi cu […] "Nu am fost sclavul tenisului". Rafael Nadal, declaraţii ferme despre viitorul său, după retragere