Dennis Man, şanse infime de a ajunge la Lazio! Anunţul făcut de Claudio Lotito

Antrenorul italian Stefano Pioli s-a despărţit de clubul saudit Al-Nasr, a anunţat miercuri gruparea din Riad. Stefano Pioli (59 de ani) va părăsi clubul saudit Al-Nassr, pe care îl pregăteşte din septembrie anul trecut. Stefano Pioli a plecat de la Al-Nassr „Clubul Al-Nassr informează că domnul Pioli şi echipa sa nu mai antrenează prima echipă. […]