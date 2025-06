O nouă plecare de la Universitatea Craiova! Mihai Rotaru a dezvăluit totul

08:20

Lumea baschetului american a fost marcată în noaptea dinspre miercuri spre joi de unul dintre cele mai importante evenimente anuale, şi anume draftul din NBA. Cele mai bune tinere talente s-au adunat în Brooklyn pentru a vedea dacă vor fi aleşi de o echipă din cea mai tare ligă de baschet din lume. Primul jucător […]