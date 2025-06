Răzvan Lucescu, transfer de senzaţie la PAOK! Un jucător cu 5 titluri semnează cu echipa antrenorului român

08:50

Absent de la primele două meciuri ale lui Real Madrid la Cupa Mondială a Cluburilor, Kylian Mbappé nu va juca nici joi seară împotriva formaţiei RB Salzburg. Campionul mondial din 2018 a ratat primele două meciuri cu Al-Hilal (1-1) şi Pachuca (3-1) din cauza unei gastroenterite. Kylian Mbappe e OUT şi pentru Real Madrid – […] The post Kylian Mbappe e OUT şi pentru Real Madrid – Salzburg appeared first on Antena Sport.