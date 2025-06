Mihai Stoica, laude pentru un jucător de la FCSB, înainte de startul sezonului: “A venit cu chef, ne va ajuta”

15:20

Mihai Bălaşa, 30 ani, a semnat un contract cu CS Concordia Chiajna cu drept de opţiune de prelungire pentru încă un an. Mihai Bălaşa a evoluat între 2017 şi 2019 pentru FCSB. Ulterior, el a mers la Universitatea Craiova, pentru care a evoluat între 2019 şi 2022. Din 2022 a evoluat la Sepsi, înainte să […] The post Mihai Bălaşa a fost prezentat la noua echipă appeared first on Antena Sport.