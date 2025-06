Mihai Stoica, ultimele detalii despre accidentarea lui Dennis Politic: “Problemele sunt de durată”

16:50

Zeben Ramos, fundaşul echipei Las Palmas, a murit în urma rănilor suferite după ce a fost lovit de o maşină în urmă cu puţin peste două săptămâni. De atunci era în comă. Ramos avea 23 de ani. „UD Las Palmas regretă profund să anunţe decesul lui Zebensui Ramos González, cunoscut sub numele de Zeben, jucător […] The post Un fotbalist de doar 23 de ani a decedat în urma unui cumplit accident rutier appeared first on Antena Sport.