Un membru al staff-ului formaţiei PSG a încetat din viaţă! Comunicatul clubului parizian

Mijlocaşul ofensiv portughez Andrezinho a semnat un contract pe doi ani de zile cu echipa de fotbal Oţelul Galaţi, a anunţat clubul, joi, pe site-ul său oficial. Andre Miguel Pinto Lopes, 28 de ani, "este un fotbalist portughez de atac, cu prestaţii consistente atât în flancurile compartimentului ofensiv, dar şi în linia mediană, ca inter […]