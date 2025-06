Gigi Becali acuză Steaua că nu a respectat legea! L-a contrazis şi pe Victor Piţurcă: “Nu e adevărat”

11:20

Parma i-a stabilit preţul lui Dennis Man. Internaţionalul român e dorit de Lazio, în această vară, acolo unde l-ar putea înlocui pe Loum Tchaouna. Dennis Man e foarte aproape de plecarea de la Parma. Internaţionalul român cotat la suma de zece milioane de euro s-ar putea despărţi de "cruciaţi" după patru sezoane şi jumătate. Parma […]