„Inundațiile” Capitalei | Directorul ApaNova, Mădălin Mihailovici: „Eu nu am văzut în București să ne dăm cu barca. Sistemul este pregătit întotdeauna, însă Primăria Generală va avea nevoie de investiții suplimentare”

Capitala va avea încă 22 de troleibuze electrice noi. Primăria Capitalei anunță că a fost semnat contractul în valoare de aproape 14 milioane de euro, fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Valoarea contractului este de 70.400.000 lei, fără TVA, iar licitație a fost lansată în luna februarie, a acestui an. Firma […]