Moartea „savanei” din Sectorul 1 | Cum dispar plantele „exotice” din amenajările stradale, în ciuda unui contract de 80 milioane € pentru spațiile verzi

07:40

La opt zile de la reținerea sa sub acuzația de trafic de droguri, Andrei Șoșa, patronul clubului Expirat, a transmis public, prin intermediul avocatului și soției sale, o declarație pe Facebook. În aceasta, el își explică situația și se declară victimă a unei dependențe, nu un infractor. Aflat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, […] The post Patronul clubului Expirat, Andrei Șoșa, vorbește din arest: „Nu am făcut rău nimănui și, în prostia mea, nici nu știam că fac ceva ilegal” appeared first on Buletin de București.