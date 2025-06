Incendiu de proporții cu degajări mari de fum, lângă Capitală. Arde un depozit de pe A1

21:00

Curtea de Apel București a admis contestația formulată de avocatul lui Andrei Șoșa și a dispus înlocuirea măsurii arestului preventiv cu controlul judiciar în cazul în cazul patronului clubului Expirat din Capitală. „A fost admisă contestația. Curtea de Apel, rejudecând propunerea de arestare, a respins‑o și a dispus luarea măsurii controlului judiciar. Andrei a fost […]