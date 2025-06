“Nu am să vă mint…” Celebrul milionar de 34 de ani, mesaj viral după ce a fost în luna de miere!

14:20

Jannik Sinner şi Novak Djokovic sunt pe aceeaşi jumătate de tablou la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Competiţia de la All England va începe luni, pe 30 iunie. Novak Djokovic şi Jannik Sinner se pot întâlni în semifinalele Wimbledon. Cei doi s-au duelat şi în penultimul act de la Roland Garros, […]