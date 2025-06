Craiova lui Mirel Rădoi, egal spectaculos în primul amical al verii! Andrei Ivan a marcat la revenire

09:00

Multiplul campion la nataţie David Popovici a notat, vineri, pe Facebook, după ce a câştigat a doua medalie la Campionatul European U23, că aceste performanţe reprezintă rezultatul a "ani de muncă, sacrificii şi visuri. Popovici va lupta pentru o nouă medalie sâmbătă, în proba de 100 de metri liber, unde a deţinut şi recordul mondial.