FCSB dispută astăzi primul amical al verii din Olanda (LIVE SCORE, 14:00). Duel cu ultima clasată din Eredivisie

17:10

Echipa de handbal masculin Dinamo şi-a aflat, vineri, adversarele din grupele Ligii Campionilor. Dinamoviştii evită deţinătoarea trofeului, SC Magdeburg. Componenţa grupelor: Grupa A Aalborg Håndbold (Danemarca), Füchse Berlin (Germania), One Veszprém HC (Ungaria), Industria Kielce (Polonia), HBC Nantes (Franţa), Sporting Clube de Portugal (Portugalia), Dinamo Bucureşti, Kolstad Håndball (Norvegia) Grupa B Orlen Wisla Plock (Polonia), Barça […]