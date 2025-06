Reacţia lui Carlos Alcaraz după ce Fabio Fognini l-a chinuit la Wimbledon: “E incredibil”

12:40

Anca Todoni şi Gabriela Ruse sunt primele românce care vor evolua la ediţia din 2025 de la Wimbledon, urmând să intre pe teren în prima parte a zilei de luni. Prima jucătoare care va intra în concurs va fi Anca Todoni. Locul 90 WTA o va întâlni pe Cristina Bucşa din Spania, locul 101 WTA, […]