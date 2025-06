Suma uriaşă ratată de Inter, după ce echipa românului Cristi Chivu a fost eliminată de la Mondialul Cluburilor!

13:30

Max Verstappen a încheiat Marele Premiu al Austriei încă din primul tur, după ce Kimi Antonelli, pilotul celor de la Mercedes, l-a scos din cursă după două viraje. Nu a fost deloc un week-end productiv pentru olandez, în cursa de casă a celor de la Red Bull. Înaintea Marelui Premiu al Austriei, care a fost […] The post "Pe Max îl deranjează!" Şeful Red Bull, anunţ despre viitorul lui Verstappen, după Marele Premiu al Austriei