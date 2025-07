“Suntem puțin îngrijorați” Mihai Rotaru a spus care este “problema” Universității Craiova

15:10

FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu fundaşul portughez Miguel Silva (29 de ani). Apărătorul lateral stânga, care are peste 50 de prezenţe în liga a doua portugheză şi a evoluat în ultimele două sezoane pentru Oţelul Galaţi, va deveni "student" de la 1 iulie. Pe numele său complet Miguel Angelo Gomes da […]