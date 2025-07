FCSB – Utrecht LIVE SCORE (12:00). Ultimul amical al verii pentru campioană. Echipa de start a roș-albaștrilor

17:20

Fostul fotbalist al echipei Manchester United şi al naţionalei Angliei, Paul Ince, a fost acuzat de conducere sub influenţa alcoolului, a anunţat poliţia luni, informează Reuters. Ince, care a jucat în 53 de meciuri pentru Anglia şi a câştigat două titluri în Premier League în cei şase ani petrecuţi la United, a fost eliberat pe […]