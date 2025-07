Max Verstappen negociază cu Mercedes! Sky Sport anunţă o lovitură de proporţii în Formula 1

19:50

Cristi Săpunaru a oferit prima reacţie, după ce s-a despărţit oficial de Rapid. Fostul căpitan al giuleştenilor a dat cărţile pe faţă şi a dezvăluit că nu a primit nicio propunere de a continua la formaţia de sub Grant. Cristi Săpunaru s-a retras la finalul sezonului trecut. Deşi au existat zvonuri că el va fi […]