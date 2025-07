Surpriza pregătită de Gigi Becali pentru primul 11 al FCSB-ului. Cine va fi titular în Supercupă cu CFR Cluj

08:00

Este din ce în ce mai clar că, măcar până la pauza de vară, piloții McLaren sunt favoriți la victorii. Între cei doi există totuși o diferență de dotare, care ține de alegerea fiecăruia. Înaintea cursei din Canada, McLaren a introdus o nouă suspensie pentru puntea din față. După ce au testat sistemul, Norris a […]