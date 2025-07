Carlos Alcaraz, calificare fără emoţii în turul trei de la Wimbledon. Îşi continuă parcursul spre al treilea titlu la Londra

12:00

În august 2006, la numai 17 ani, marca din penalty într-un meci cu Gorica (3-0), din preliminariile UEFA Champions League, și devenea cel mai tânăr jucător care punctează pentru FCSB în cupele europene. Aproape 20 de ani mai târziu, Răzvan Ochiroșii a semnat în această lună un contract cu Union Deportiva Santa Marta, un club