“E o mică revanşă de luat”. Daniel Bîrligea, mesaj categoric înaintea duelului cu fosta lui echipă, CFR Cluj

23:50

Câştigătoare a celui de-al doilea turneu de Grand Slam din an, Roland Garros, Coco Gauff a fost eliminată, marţi, în primul tur la Wimbledon. Americanca de 21 de ani a fost învinsă cu 7-6 (3), 6-1 de ucraineanca Dayana Yastremska, locul 42 mondial. O nouă favorită, OUT de la Wimbledon 2025 Primul set al partidei […] The post Cea mai mare surpriză de până acum de la Wimbledon. Coco Gauff, campioana de la Roland Garros, OUT din primul tur appeared first on Antena Sport.