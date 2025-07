Raben România își extinde rețeaua logistică printr-un nou depozit în CTPark Brașov West

08:40

Grupul Traton a creat o organizație comună de cercetare și dezvoltare a grupului, care reunește 9.000 de ingineri de la Scania, MAN, International și Volkswagen Truck & Bus. Scopul este de a accelera tehnologiile electrice modulare și conectate ale vehiculelor sub o singură umbrelă. Noua organizație comună și-a început activitatea pe 1 iulie. Inițiativa își […]