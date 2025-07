DAF lansează șasiuri pentru transport de mașini

08:40

Un consorțiu de cercetare condus de Catedra de Inginerie Componente de E-Mobilitate (PEM) de la Universitatea RWTH Aachen intră în faza de testare a unei soluții de mobilitate care integrează autobuze electrice autonome cu un sistem de telecabină. Cunoscut sub numele de upBUS, proiectul își propune să îmbine flexibilitatea transportului rutier cu eficiența infrastructurii prin […] The post Telecabină la o universitate din Aachen appeared first on ZIUA CARGO.