Hankook Dynapro AT2 Xtreme: versatile și puternice

12:40

Ford Pro extinde gama de autoutilitare electrice E-Transit Custom prin introducerea unui model cu tracțiune integrală și performanțe ridicate. Noua versiune AWD are la bază configurația existentă cu tracțiune spate, care a primit suplimentar un nou motor electric de mare putere, montat pe puntea față. Cele două motoare de tracțiune oferă un nivel de cuplu ridicat […] The post Ford E-Transit Custom primește un sistem de tracțiune integrală appeared first on ZIUA CARGO.