UTA Edenred și Rompetrol continuă campania „Champ on the Road”

08:40

În primul trimestru al acestui an, infrastructura de încărcare destinată publicului din Spania a crescut cu 20%, până la 46.358 de puncte de încărcare. Suplimentar, au fost instalate alte 13.072 de puncte de încărcare, dar acestea nu au intrat încă în funcțiune, în principal pentru că rețeaua electrică nu le poate susține. Deși aceasta a […] The post Spania, stații de încărcare fără curent appeared first on ZIUA CARGO.