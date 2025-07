Banciu susține că fostul premier Ciolacu ar trebui să primească 12 ani cu executare pentru guvernare iresponsabilă. Adică vreo 3 facultăți

19:40

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat, marți, în ședința de lucru, canonizarea a 16 femei cu viață sfântă (mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare). Ședința Sfântului Sinod s-a desfășurat […] The post Sfântul Sinod a aprobat canonizarea a 16 femei cu viață sfântă appeared first on IMPACT.ro.