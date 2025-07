Cod Roșu de caniculă în 16 județe; în rest, Cod Portocaliu și Galben

15:30

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a lansat licitațiile pentru proiectarea și construirea ultimelor trei tronsoane (3, 4 și 5) ale Secțiunii Lețcani-Iași-Ungheni din Autostrada Târgu Neamț-Iași-Ungheni. Această porțiune din A8 va lega regiunea Moldova și Republica Moldova de Transilvania și va avea 93,2 km, iar proiectul a fost împărțit în 5 tronsoane.