Mecanismele dictaturii

Motto: Sapă suficient de adânc în orice și vei da de matematică (Go down deep enough into anything and you will find Mathematics) – Dean Schlicter, citat apocrif Am încercat în primul articol din seria ȘTIM, acronim de la Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică, să schițez câteva caracterizări ale matematicii cu scopul de a familiariza […]